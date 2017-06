Selbé Ndom, la voyante de ses débuts à ses jours sombres : que mes détracteurs déchantent ce que je fais est un don de Dieu, je sais que... Khalifa Sall sera

La voyante Selbé Ndom nous revient dans cet entretien sur sa relation avec sa mère, sa famille et son travail. Suite à de nombreux bisbilles dont son métier : la voyance est la principale cause, Selbé Ndom déclare à qui veut l'entendre '' que mes détracteurs se déchantent car ce que je fais est un don de Dieu''. Aussi, la voyante de Benn Barack n'a pas épargné l'espace politique, cependant, elle avertit car ça risque d'être très bouillant. Ce, entre Khalifa Sall et Macky Sall, Selbé se veut claire '' le pouvoir a intérêt à faire les sacrifices que je ne cesse de leur dire depuis l'accession au pouvoir du président de la République''.