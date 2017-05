Selena Gomez annonce son grand retour sur twitter !

La chanteuse Selena Gomez vient d'annoncer sur son compte twitter qu'elle préparait un grand projet. Les fans de la popstar sont ravis bien sûr.



On le savait déjà Selena Gomez a enregistré une chanson composée par Charli XCX dédicacée à son ex Justin Bieber, mais la pop star américaine vient d'officialiser son grand retour avec un message posté sur son compte twitter.



Come-back

Depuis plusieurs mois les Selenators attendent le digne successeur de son album Revival ! Bien sûr en ce moment tout sourit à Selena après une année difficile suite à un lupus, la chérie de The Weeknd semble revenue en meilleure forme que jamais. En faisant leur toute première apparition officielle ensemble lors du Met Gala ils ont fait taire les rumeurs de "couple-marketing". Plus proches que jamais, c'est main dans la main qu'ils sont arrivés sur le red carpet. De plus Selena cartonne actuellement avec le tube "It Ain't Me" en duo avec Kygo, bref tout va bien pour la chanteuse, mais à la rédac on est curieux de voir ce qu'elle nous réserve pour son retour en solo.



Source closermag