Selon Cazeneuve, la "gauche de gouvernement" doit "apporter sa contribution" au mandat de Macron

Le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, a appelé dans un communiqué la "gauche de gouvernement" à "apporter sa contribution" au quinquennat d'Emmanuel Macron, élu ce dimanche président de la République. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui a salué "la lucidité des électeurs" ayant "rejeté le projet funeste de l'extrême-droite". "L'enjeu des élections législatives est de donner de la force et de la crédibilité à cette aspiration", a également estimé dans un communiqué celui qui doit mener la bataille des législatives pour le PS.



Bernard Cazeneuve a adressé ses "félicitations et tous (s)es voeux de succès" à l'ancien ministre de l'Economie, et souligné que sa victoire devait "être aussi celle de tous les Français, qui veulent de façon constructive que la France progresse et réussisse".



Ségolène Royal fait le même voeu

Une autre figure du gouvernement s'est exprimée en ce sens dès les résultats connus. Selon la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, "le temps est venu de travailler ensemble". Il faudra "construire une majorité présidentielle et parlementaire", a-t-elle estimé, en saluant "la victoire de l'audace, de l'imagination et de l'espérance".



Ségolène Royal a dit avoir vu "trois événements historiques" dans la victoire d'Emmanuel Macron, en premier lieu "un changement de génération, avec un président qui a moins de 40 ans". "Il a aussi réussi à casser les oppositions traditionnelles droite gauche et une certaine forme de violence dans la politique", a-t-elle constaté, en disant que "cela lui fait plaisir".



