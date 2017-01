Selon l’UFC-MCA, le coût élevé de l’énergie et les politiques règlementaires et administratives peu favorables à l’environnement, sont les contraintes majeures qui bloquent la croissance et l’investissement au Sénégal L’Unité de Formulation et de Coordination du second programme MCA-Sénégal (UFC MCA) a partagé ce mercredi 18 janvier 2017, les résultats provisoires de l’analyse des perceptions et éventuelles causes profondes des contraintes majeures à l’investissement privé et à la croissance au Sénégal. A travers un atelier, ils ont souligné que le coût élevé de l’électricité au Sénégal comporte un frein pour la croissance et l’investissement.

Pour l’amélioration du bien-être des Sénégalais, l’UFC MCA a entamé depuis le mois de novembre 2016, le processus d’analyse des causes profondes des deux contraintes majeures précitées. Selon Mme Laura Rudert, « la mission de MCC consistant à ériger la croissance en levier de réduction de la pauvreté, le processus d’élaboration d’un compact commence par une étude de diagnostic permettant d’identifier les contraintes qui pèsent le plus lourdement sur les investissements privés et sur entrepreneuriat mais aussi la par la description pertinente des dynamiques sociales qui influencent la pauvreté et l’équité. La méthodologie sur laquelle s’appuie cette analyse fournit un cadre structuré et une approche plus objective du diagnostic, à l’échelle nationale, des facteurs clés qui entravent l’investissement privé dans des activités économiques permettant de réduire la pauvreté. Et l’équipe a identifié le coût de l’énergie et les politiques réglementaires et administrative », renseigne la directrice.



Venu représenter le premier ministre Mohamed Boune Abdalah Dione, le directeur de Cabinet, « espère que ses résultats seront validés après de riches débats auquel prendront part tous les participants. L’objectif est d’adresser une solution durable pour lever lesdites contraintes afin de contribuer de manière significative à la promotion de l’investissement privé et à la croissance de l’économie nationale. Nous pouvons compter sur tous pour persévérer dans une dynamique positive notée depuis le début du processus de reformulation du compact au grand bénéfice de l’économie et des Sénégalais », avant de remercier la directrice du MCA pour son engagement personnel et promet que le gouvernement du Sénégal restera très attentif aux conclusions qui sortiront de cet atelier national.



A en croire la directrice de MCA, Mme Mariéme Ndoye Decranne, « la formulation du programme est en processus qui est participatif et incitatif qui obéit à un certain critère ; il y a d’abord une phase d’analyse des contraintes majeures à l’investissement privé au Sénégal et l’analyse des causes profondes mais pour le moment, nous n’avons pas de projets réellement identifiés. L’idée d’aujourd’hui, c'est de pour déceler en fait les contraintes qui portent sur le coût élevé de l’énergie et le faible accès à l’électricité ».



Les travaux de cet atelier de présentation des résultats de l’analyse des causes profondes des deux contraintes majeures à l’investissement privés et la croissance au Sénégal, sont divisé en sous-groupes selon le secteur et le problème majeur reste « le coût de l’énergie qui décourage les investisseur et retarde le développement du pays », renchérit le conseiller technique du ministre de l’Energie Pape Demba Biteye.



