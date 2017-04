Semaine régionale de la Jeunesse: Mame Mbaye Niang exhorte le CNJS à assumer son rôle Le ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne, Mame Mbaye Niang, a exhorté, le Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS) à assumer son rôle, pour éviter toute équivoque sur sa légitimité. Il s’exprimait, samedi à Koungheul, lors de la cérémonie de clôture des semaines régionales de la Jeunesse.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Avril 2017

Sur le thème : « La citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent », les semaines régionales de la Jeunesse, lancées depuis le 26 mars dernier à Saint-Louis, ont été clôturées ce week-end à Koungheul. A cette occasion, le ministre de la Jeunesse a invité les membres du Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS) à prendre leur mission au sérieux : « Il n’y a pas de possibilité que d’autres jeunes usurpent vos fonctions pour parler au nom de la jeunesse sénégalaise. S’il y une force citoyenne, un mouvement qui représente la jeunesse, c’est vous », a dit samedi le ministre de la Jeunesse à Koungheul.



Le président du Conseil départemental de Koungheul, Assane Diop, a lui aussi ajouté que la conscience citoyenne est « la condition première » pour l’émergence du Sénégal. « La citoyenneté est le principe fondateur de tout Etat digne de ce nom. Une fois la conscience citoyenne ancrée dans l’esprit de la jeunesse, plus rien ne pourra l’empêcher de jouer les premiers rôles dans l’atteinte des objectifs du Plan Sénégal Emergent », a-t-il soutenu.



A rappeler que l’un des objectifs des semaines régionales de la Jeunesse reste la promotion chez les jeunes d’une culture de la démocratie et des droits de l’homme.





Enquête

