Séminaire: La Communauté africaine des radiocommunications à Dakar pour mieux se préparer face aux mutations analogiques. Dakar abrite actuellement le séminaire régional sur les radiocommunications de la Communauté africaine des radiocommunications. Cette communauté se trouve dans notre capitale pour traiter de la question des fréquences hertziennes. Qui constituent une ressource rare pour l’ensemble de la planète. Et, dont la gestion requiert la mise en place d’un système efficace et d’une coopération efficiente. Afin de faire face à la rapidité des transformations technologiques et à la convergence des services, Modou Mamoune Ngom, directeur des Télécommunications, représentant le ministre des Postes et des Télécommunications, est revenu sur l’importance de cette rencontre.





« Ce séminaire qui a réuni d’éminents experts et professionnels des télécommunications, permettra le renforcement de capacité des participants et sera une opportunité pour notre continent de profiter pleinement des travaux dirigé par l’Union internationale de télécommunications », a déclaré Modou Mamoune Ngom, à l’ouverture de la rencontre.



Qui ajoute que, ce rendez-vous, est aussi l’occasion pour les participants de mieux maîtriser la gestion du spectre. Notamment, les outils et le processus associés à l’inscription des assignations de fréquences dans le fichier de référence internationale des fréquences. Les modifications apportées au règlement des radiocommunications et les résolutions adoptées par la dernière Conférence Mondiale des Radiocommunications (CMR) et la dernière assemblée des radiocommunications de 2015.



Plus important encore, les travaux de cette semaine permettront de partager les bonnes pratiques relatives à l’utilisation du spectre pour les services de terre et les services spéciaux, selon lui.



Par ailleurs; le représentant du ministre des Postes et des Télécommunications déclare que, ce forum sur les enjeux et perspectives pour l’Afrique par rapport à l’ordre du jour de la CMR19, la prochaine conférence, permettra aux parties prenantes de mieux se préparer face aux mutations analogiques.



Le passage dans l’audiovisuel de l’analogique au numérique a constitué un chantier majeur pour l’Afrique. Avec des opportunités réelles notamment l’accès à de nouveaux services, à des applications interactives, l’amélioration de la qualité des images et sons, et une économie substantielle du spectre utilisé, précisera-t-il.



Félicitant l’ARTP pour sa collaboration dans l’organisation de la rencontre, M. Ngom est persuadé que les conclusions de cette réunion renforceront la contribution de l’Afrique dans le secteur des radiocommunications.



