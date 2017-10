Séminaire intergouvernemental franco-Sénégalais : Mahammed Boun Abdallah Dionne félicité par les Sénégalais de France

Le Premier ministre Mouhammed Boun Abdellah Dionne doit se sentir heureux. Ses compatriotes établis au pays de Marianne viennent de lui délivrer une note satisfaisante pour leur participation au séminaire intergouvernemental franco-Sénégalais, tenu le 19 octobre dernier.



Pour la Délégation des sénégalais de l’Extérieur (Dse) / Apr France , puisque c’est d’elle que s'agit, «cette rencontre bilatérale, qui fait du Sénégal un des 5 pays (la Russie, le Maroc, la Pologne, la Palestine et le Sénégal) à l’échelle mondiale, avec lesquels la France entretient cette coopération privilégiée, montre une nouvelle fois, la vitalité de la diplomatie sénégalaise sous le magistère du président de la République Macky Sall».



Ainsi, la Dse-Apr de France appelle tous «les compatriotes sénégalais vivant en France à soutenir sans réserve, les conclusions de ce séminaire ». Elle adresse enfin ses vives félicitations au Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne et toute sa délégation pour leur belle prestation et la signature d’accords et de conventions de haute portée pour notre cher pays.»