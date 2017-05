Séminaire sur la Conformité, l’AML et la Présentation de la Plateforme Digitale de Services Wari Rédigé par leral.net le Lundi 22 Mai 2017 à 17:10 commentaire(s)|

Wari présente ses nouvelles solutions pour renforcer la conformité et la sécurité



Dakar, le 19 mai 2017 - Le Groupe Wari a présenté aujourd’hui ses dispositifs de contrôle et de conformité pour renforcer la sécurité et la traçabilité des transactions effectuées sur sa Plateforme Digitale de Services. Ses outils sont développés avec VoLo, un opérateur spécialisé dans les solutions technologiques, qui met à disposition de Wari sa dernière solution KYC (« Know Your Customer ») Africa pour la sécurité et la transparence des transactions.



VoLo est une compagnie technologique, partenaire de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour la mise en place d’un Bureau régional d’Information sur le Crédit (BIC) sur l’ensemble de la Zone de l’Union économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). L’entreprise travaille sur la collecte et l’analyse des données, et collabore aujourd’hui avec 200 banques de l’espace UEMOA.



La politique et les outils de Conformité de Wari, en partenariat avec VoLo, ont été présentés à Dakar lors d’un séminaire organisé en collaboration avec l’lFC (International Finance Corporation - Filiale de la Banque mondiale), l’Ambassade des Etats-Unis au Sénégal et la CENTIF (Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières du Sénégal).

Des acteurs de référence des secteurs de la Finance, de la Conformité et de la Sécurité des flux Financiers étaient présents:



- Ministère de l’économie, des Finances et du Plan

- BCEAO

- APBEF (Association des professionnels de Banques et Etablissements Financiers)

- ACCPA (Association des Professionnels Certifiés de la Conformité en Afrique)

- Section de Recherches de la Gendarmerie Nationale

- Banques et Institutions de Micro-Finance



« Nos exigences et outils de Conformité sont nécessaires si nous voulons développer et généraliser la digitalisation et la sécurité des économies africaines, explique Kabirou Mbodje, Président Directeur Général et fondateur de Wari. Après avoir été pionnier dans les solutions digitales du quotidien, nous souhaitons à présent être leader dans la mise en application des règles de Conformité transactionnelle. »



Créée en 2008, Wari est une plateforme digitale de services unique située au cœur de l’ubérisation des économies africaines et de l’inclusion financière du continent. Paiement de factures, recharge de crédit téléphonique, versements de pensions, bourses ou salaires..., les solutions développées par la plateforme Wari répondent à des besoins du quotidien, pour le plus grand nombre et à moindre coût.



Wari compte 212 millions d’utilisateurs et gère 1 million de transactions par jour (soit plus de 6 milliards de dollars de flux annuels), via 500 000 points de services et 152 banques partenaires dans plus de 60 pays.



« L’Afrique va apporter le modèle économique et numérique de demain. Son dynamisme économique, sa capacité à élaborer de nouveaux services et l’absence d’initiatives structurelles sont autant d’atouts. En fait, l’Afrique saute les étapes intermédiaires: nous l’avons vu avec la téléphonie, nous sommes en train de le vivre avec le digital », explique Kabirou Mbodje.



À propos de Wari :

Créé en 2008 à Dakar (Sénégal), le Groupe Wari est un agrégateur de solutions digitales et polyvalentes pour assurer toute une gamme de transactions du quotidien, financières ou non financières : paiement, recharge de crédit téléphonique, versement de pension, bourse ou salaire, transfert d’argent... Wari opère 1 million de transactions par jour soit plus de 6 milliards de dollars de flux annuels, en croissance de 15 % en moyenne par an. Avec 500 000 points de service et 152 banques partenaires, Wari compte 212 millions d’utilisateurs et a généré 45 000 emplois directs.



Acteur leader en Afrique de l’Ouest et accélérateur de l’inclusion financière sur le continent, la plateforme Wari se développe à présent à l’international (présence dans 60 pays), convaincue que le digital africain est porteur de croissance et de solutions globales. En février 2017, Wari a annoncé l’acquisition du deuxième opérateur de téléphonie mobile au Sénégal, TIGO.



Contacts presse

pr@wari.com

@WariWorld #ComplianceChampions - Le Groupe Wari a présenté aujourd’hui ses dispositifs de contrôle et de conformité pour renforcer la sécurité et la traçabilité des transactions effectuées sur sa Plateforme Digitale de Services. Ses outils sont développés avec VoLo, un opérateur spécialisé dans les solutions technologiques, qui met à disposition de Wari sa dernière solution KYC (« Know Your Customer ») Africa pour la sécurité et la transparence des transactions.VoLo est une compagnie technologique, partenaire de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour la mise en place d’un Bureau régional d’Information sur le Crédit (BIC) sur l’ensemble de la Zone de l’Union économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). L’entreprise travaille sur la collecte et l’analyse des données, et collabore aujourd’hui avec 200 banques de l’espace UEMOA.La politique et les outils de Conformité de Wari, en partenariat avec VoLo, ont été présentés à Dakar lors d’un séminaire organisé en collaboration avec l’(International Finance Corporation - Filiale de la Banque mondiale),et la(Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières du Sénégal).Des acteurs de référence des secteurs de la Finance, de la Conformité et de la Sécurité des flux Financiers étaient présents:(Association des professionnels de Banques et Etablissements Financiers)(Association des Professionnels Certifiés de la Conformité en Afrique)« Nos exigences et outils de Conformité sont nécessaires si nous voulons développer et généraliser la digitalisation et la sécurité des économies africaines, explique. Après avoir été pionnier dans les solutions digitales du quotidien, nous souhaitons à présent être leader dans la mise en application des règles de Conformité transactionnelle. »Créée en 2008, Wari est une plateforme digitale de services unique située au cœur de l’ubérisation des économies africaines et de l’inclusion financière du continent. Paiement de factures, recharge de crédit téléphonique, versements de pensions, bourses ou salaires..., les solutions développées par la plateforme Wari répondent à des besoins du quotidien, pour le plus grand nombre et à moindre coût.Wari compte 212 millions d’utilisateurs et gère 1 million de transactions par jour (soit plus de 6 milliards de dollars de flux annuels), via 500 000 points de services et 152 banques partenaires dans plus de 60 pays.« L’Afrique va apporter le modèle économique et numérique de demain. Son dynamisme économique, sa capacité à élaborer de nouveaux services et l’absence d’initiatives structurelles sont autant d’atouts. En fait, l’Afrique saute les étapes intermédiaires: nous l’avons vu avec la téléphonie, nous sommes en train de le vivre avec le digital », expliqueCréé en 2008 à Dakar (Sénégal), le Groupe Wari est un agrégateur de solutions digitales et polyvalentes pour assurer toute une gamme de transactions du quotidien, financières ou non financières : paiement, recharge de crédit téléphonique, versement de pension, bourse ou salaire, transfert d’argent... Wari opère 1 million de transactions par jour soit plus de 6 milliards de dollars de flux annuels, en croissance de 15 % en moyenne par an. Avec 500 000 points de service et 152 banques partenaires, Wari compte 212 millions d’utilisateurs et a généré 45 000 emplois directs.Acteur leader en Afrique de l’Ouest et accélérateur de l’inclusion financière sur le continent, la plateforme Wari se développe à présent à l’international (présence dans 60 pays), convaincue que le digital africain est porteur de croissance et de solutions globales. En février 2017, Wari a annoncé l’acquisition du deuxième opérateur de téléphonie mobile au Sénégal, TIGO.@WariWorld #ComplianceChampions



Accueil Envoyer à un ami Partager