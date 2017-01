Sénégal Airlines : Dans un désarroi total, les agents de la défunte compagnie menacent de battre le macadam

Ce n'est pas pour demain la fin de la galère des agents de la défunte compagnie, Sénégal Airlines. Ces derniers ne savent plus à quel saint se vouer.



Au nombre de 159, renseigne l’As, ils sont restés 9 mois sans salaire en attendant la dissolution juridique de la compagnie. Les autorités n’ont toujours pas nommé de liquidateur et les travailleurs, sous contrat jusqu’à présent, menacent de descendre dans la rue, la semaine prochaine avec leurs familles pour protester et réclamer leurs indemnités.



Abdoulaye FALL, Leral.net