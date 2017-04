Sénégal: Bouffée d’oxygène du Fonds saoudien pour le développement de 57,5 millions de dollars US Le gouvernement du Sénégal vient de bénéficier vendredi dernier auprès du guichet du Fonds Saoudien de Développement, un prêt d'un montant de 57,5 millions de dollars. C'était en marge des Réunions couplées de printemps du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale.

Ce prêt vise essentiellement à financer le projet de réhabilitation de la route Tambacounda-Goudiry, sur un linéaire de 80 km avec des aménagements connexes comprenant la construction de 25 km de pistes de désenclavement, la clôture d’écoles primaires sur un linéaire de 2200, l’aménagement de 3 forages, la construction de 2 cases de santé, renseigne une note officielle.

Ces aménagements connexes sont liés à l’infrastructure routière, elles servent à mettre en œuvre la politique de sécurité routière à travers les clôtures d’écoles, à prendre en charge les blessés en cas d’accident sur la route avant de les acheminer vers les centres de référence.

Cette bouffée d’oxygène à travers cette ligne de financement du Fonds Saoudien de Développement, va contribuer à soutenir le développement économique et social de la région orientale du pays. Certains axes sont enclavés et devront être reliés à la capitale, Dakar.

La note explique aussi que le financement mobilisé via le guichet du Fonds Saoudien de Développement, facilitera la circulation des gros porteurs maliens avec une réduction sensible du coût et du temps de transport des marchandises sur ce corridor transfrontalier stratégique.



