Sénégal / Cameroun: Le mental, la clé du match Ils sont nombreux parmi les connaisseurs, les techniciens du football à penser que le facteur mental sera le plus qui donnera l'ascendant à l'une ou l'autre des équipes, par delà les schémas tactiques, les duels, les occasions converties ou ...ratées.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Janvier 2017 à 16:05 | | 0 commentaire(s)|

Pour l'entraîneur Emile Clément Diouf, le Sénégal doit jouer avec « beaucoup d’audace ». C'est-à-dire « conscient de sa force, de celle de l’adversaire et épris de liberté de créer des situations de jeu favorables à son projet et défavorables aux Camerounais ».



Certes, la bataille du milieu sera rude mais recommande le technicien, « elle ne doit pas attirer toute l’attention de l’équipe parce qu’il y a d’autres sources d’informations pertinentes… »



Il s’agira alors selon Emile Diouf de mettre en œuvre « une véritable adaptation collective de l’équipe, un commun vouloir intelligent de gagner ».

Mame Moussa Cissé, Dtr de la Région de Thiès et sélectionneur de l’équipe nationale féminine, abonde également dans son sens. S’il dit s’attendre à beaucoup de duels, d’engagement, il voit le gain de ce match entre « Lions » entre les pieds du « plus fort mentalement et du plus concentré ».



Fort de ces avis éclairés, nous sommes fondés à nous poser la question suivante : « Et si l’arme fatale du Sénégal, c’était au final, cap’tain Aliou Cissé ? » Par sa capacité à transmettre sa niaque, sa rage de vaincre à ses hommes.

Source Stades

