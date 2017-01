Sénégal/Cameroun: Le onze probable de départ

Mame Biram Diouf qui garde toujours la confiance du coach devrait retrouver sa place en pointe de l'attaque face aux rugueux et athlétiques défenseurs camerounais. Sadio Mané à droite et Baldé Diao Keïta à gauche compléteraient le trio d'attaque.



Dans l'entrejeu, Cap'tain Cheikhou Kouyaté et Idrissa Gana Guèye sont les constantes. Les variables sont Henri Saivet - la surprise du chef et Pape Alioune Ndiaye, le métronome d'Osmanlispor ( Turquie).



En défense, pas de changements, Kara Mbodj, Kalidou Koulibaly, Lamine Gassama et Cheikh Mbengue ne semblent pas devoir souffrir de la concurrence.



Dans les buts, le retour de Abdoulaye Diallo, Homme du match Sénégal-Tunisie, est assuré.



Mais comme le dit coach Aliou Cissé, une équipe c'est 23 joueurs et rien ne nous dit que la clé de ce match ô combien important, ne viendra pas du banc des "coiffeurs". En tout cas, cette équipe-type a fière allure, vous n'êtes pas d'accord ?



Source Libération