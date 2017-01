Sénégal/ Cameroun : Un duel de "Lions" toujours serré Pour la 13e fois, samedi en quarts de finale de la CAN 2017 à Franceville, les équipes A du Sénégal et du Cameroun vont se croiser. Un duel de "Lions" qui ne s’est terminé qu’une seule fois par plus d’un but d’écart.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Janvier 2017 à 11:35 | | 0 commentaire(s)|

« Je me souviens bien du dernier match contre le Cameroun. C’était ma première sélection avec l’équipe nationale. C’était un match difficile », se rappelle Cheikh Mbengue. Le latéral gauche des "Lions" fait partie des 8 rescapés de la troupe d’Amara Traoré qui était partie arracher un match nul (0-0) au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé en match comptant pour les éliminatoires de la Can 2012.





Si lui, Mohamed Diamé et Moussa Sow étaient les seuls titulaires sur les 23 "Lions" présents aujourd’hui au Gabon, Khadim Ndiaye, Lamine Gassama, Kara Mbodj, Pape Kouly Diop et Mame Biram Diouf avaient regardé le match du banc des touches. La rencontre s’était terminée sur un score nul et vierge, serrée comme toutes les confrontations entre le Sénégal et Cameroun.





Quelques mois avant ce dernier face-face, il a fallu un but de Demba Ba dans les arrêts de jeu pour départager les deux équipes (1-0). C’est donc le Sénégal qui reste sur deux résultats positifs devant le Cameroun. Et même, au total, sur leur 12 oppositions, les Sénégalais comptent plus de succès que les Camerounais. Ils ont gagné cinq fois dont la plus importante est sûrement cette rencontre remportée (2-0) à la Can 1990 en Algérie. Mamadou Marième Diallo et Moussa Ndao avaient marqué et permis aux "Lions" de se qualifier en demi-finales. C’est la seule fois où les deux équipes se sont séparées sur un score de plus d'un but d’écart. C’est aussi la seule fois que les "Lions" du Sénégal ont dominé les "Lions" indomptables en Coupe d’Afrique des Nations. Car, les Camerounais sont venus prendre leur revanche à Dakar à la CAN 1992.



Et d’une manière très cruelle, Ernest Ebongué mettant fin aux espoirs sénégalais en marquant l’unique but de la rencontre dans les dernières minutes. Dix ans plus tard, le Cameroun privera encore le Sénégal de la joie du sacre. Cette fois-ci à la séance des tirs au but (3-2) après 120 minutes sans buts.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook