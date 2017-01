Sénégal/Cameroun: le Zambien Janny Sikazwe au sifflet

L’arbitre zambien Janny Sikazwe a été désigné pour diriger la rencontre devant opposer le Sénégal au Cameroun, samedi à Franceville, pour le compte des quarts de finale de la CAN 2017 (14 janvier-5 février), a appris l’envoyé spécial de l’APS de la Confédération africaine de football (CAF).



L’officiel zambien est d’habitude assisté de l’Angolais Jerson Emiliano Dos Santos et du Mozambicain Arsénio Chadruque Marengula.



La commission d’arbitrage de la CAF a demandé et obtenu un 3e arbitre assistant de réserve pour les quarts de finale de la CAN, a-t-on précisé.



Cela signifie qu’il y aura cinq arbitres pour chaque quart de finale, les trois officiels, l’arbitre de réserve et l’arbitre-assistant de réserve.



"L’arbitre-assistant de réserve servira de remplaçant dans l’éventualité improbable d’une blessure ou d’un incident qui empêcherait l’assistant désigné de continuer la partie", explique le site de la CAF.



Dix-sept arbitres (17) et vingt-et-un (21) assistants ont été sélectionnés pour la phase finale de cette 31e édition de la CAN.



Aps