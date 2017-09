Sénégal-Cap-Vert du 7 octobre à Praia : Aliou Cissé publie une liste de 26 Joueurs

La liste est marquée par la première convocation de Youssouf Sabaly (Bordeaux, France), Alfred Gomis (Spal 2013, Italie), Mbaye Niang (Torino, Italie). Et les retours de Diafra Sakho et Adama Mbengue sont notés.



Cette rencontre du groupe D compte pour la 5e journée du dernier tour qualificatif à la prochaine Coupe du monde, en Russie 2018.



Le Sénégal est pour le moment 3e du groupe D avec 5 points (+2), derrière le Cap-Vert, 2e avec 6 points (-2), le Burkina Faso occupant la tête de ce groupe avec 6 points (+2). Sans oublier que le Sénégal doit disputer trois, avec la décision de la FIFA de faire rejouer la rencontre Afrique du Sud-Sénégal du 12 novembre 2016.



Pour rappel, l’arbitre ghanéen de ce match ayant été reconnu coupable par l’instance internationale d’avoir manipulé le résultat est suspendu à vie.



L’Afrique du Sud, qui avait remporté (2-1) ce match, ne compte plus qu’un point dans ce groupe avec l’annulation du résultat de cette rencontre.



-Voici la liste des joueurs retenus par Aliou Cissé :



- Gardiens : Khadim Ndiaye, Alfred Gomis, Clément Diop



- Défenseurs : Moussa Wagué, Lamine Gassama, Fallou Diagne, Saliou Ciss, Kara Mbodj, Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly, Adama Mbengue



- Milieux : Idrissa Gana Guèye, Pape Alioune Ndiaye, Cheikhou Kouyaté, Cheikh Ndoye, Alfred Ndiaye, Salif Sané, Assane Dioussé



- Attaquants : Ismaïla Sarr, Opa Nguette, Moussa Konaté, Sadio Mané, Moussa Sow, Diao Baldé, Diafra Sakho, Mbaye Niang



Thierno Malick Ndiaye