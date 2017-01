Sénégal-Chine: Une collaboration entre l"école BEM et la Chine pour célébrer la fête du Printemps chinois Dans le cadre de la 2e édition de la journée culturelle chinoise qui marque la fête du printemps en Chine, l'école supérieure de management BEM en collaboration avec l'Ambassade de Chine au Sénégal, a organisé une journée culturelle ce mercredi 25 janvier dans les locaux dudit établissement.



Selon le Président Directeur Général de BEM, Pape Madické Diop, le but de cet événement est de mieux raffermir les liens d'amitié, de fraternité et de solidarité entre la Chine et l'école BEM, mais également entre le Sénégal et la Chine.



" Nous avons une relation forte avec la Chine, c'est la raison pour laquelle nous avons voulu célébrer avec tous nos étudiants et professeurs cette fête symbolique du nouvel an chinois sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ", dixit Pape Madické Diop.



