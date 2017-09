Sénégal DIONNE II: Une architecture gouvernementale orientée vers l’Emergence Le Sénégal fait face aujourd’hui, à une situation problèmatique qui avait certainement conduit le chef de l’Etat à proposer le chemin de la croissance ou « Yonnou Yokkuté », qui va plus tard devenir le Plan Sénégal Emergent (PSE). Ce plan avec ses résultas actuels, fait aujourd’hui l’unanimité dans sa capacité à donner à notre pays l’image d’un pays où l’espoir est semé dans tous les secteurs.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Septembre 2017 à 16:56





A part deux poches de résistance que sont Dakar et Thiès, où des agitations purement politiciennes, ont réussi à semer de l’amalgame propice à des manipulations. Toutefois, les tendances commencent à se renverser car la ville de Thiès est encerclée par un monde rural très réaliste et égrenant fièrement les retombées économiques du PSE.



Et, Dakar entre dans une recomposition très favorable au Chef de l’Etat. Il me semble avoir compris les signaux forts envoyés par le Chef de l’Etat, avec le dernier gouvernement mis en place à savoir Dionne II.

Il faudrait donc à tous points de vue, encourager tous les Ministres qui sont dans le gouvernement et souhaiter qu’ils inscrivent toutes leurs actions dans une solidarité gouvernementale et éclairée par la vision du Chef de l’Etat.



Cette vision se configure comme la consécration du Sénégal sur la voie de l’émergence.

En effet, les défis majeurs qui se prédéterminent dans l’avénement d’un Sénégal de justice, de progrès et de paix où toutes forces incluses, en synergie, battent le rythme de la croissance.



C’est pourquoi dans la logique inscrite dans sa vision, le Chef de l’Etat a essayé de mettre en exergue les priorités suivantes : l’accompagnement de la jeunesse vers un idéal majeur que constitue la citoyenneté et un engagement propre à exprimer des volontés exclusives pour le progrès du Sénégal ;

le repositionnement de la femme dans un système social économique et politique pour lui restituer sa majorité démographique et son degré élevé de dynamisme économique ;

l’incitation et l’impulsion d’une économie forte capable de générer de manière féconde des emplois décents et durables et des entreprises pour réduire les inégalités sociales et les écarts entre les villes et les campagnes ;

la valorisation rationnelle des ressources minières et pétrolières avec un soubassement marqué par une recherche scientifique et une promotion d’innovation technologique ;

l’affinement d’un système d’éducation, de formation professionnelle et d’enseignement supérieur orienté vers la croissance économique, la promotion de l’emploi et de l’entreprenariat ;

le parachèvement d’infrastructures routières portuaires et aéroportuaires pour décliner l’image d’un nouveau Sénégal orienté vers la modernité et le progrès.

De tels défis doivent être portés par le Premier Ministre en tant que Chef d’orchestre et les Ministres choisis parmi toute la population, pour incarner le culte de l’excellence. Ces défis doivent également être portés par l’administration en tant que machine institutionnelle et la population enfin, qui devrait taire ses divergences et ses différences pour se mettre au service de l’unité nationale et de l’intérêt collectif.



Vous conviendrez avec moi qu’on n’a pas besoin de s’imposer une posture pour y participer. C’est en effet de l’appel du cœur qu’on se base pour exprimer une citoyenneté et un patriotisme. Ceux qui ont démissionné de l’APR ou décrété sans décence la fin de leur compagnonnage avec le Président de la République, semblent montrer un attachement à l’intérêt individuel qui par momentss, ne fait qu’avilir l’individu.



En tout cas, en qui nous concerne, en tant que responsable politique de l’APR de Dakar Plateau, nous réitérons notre engagement républicain et défendrons ce gouvernement tout en priant du fond du cœur, que toutes les actions entreprises réussissent pour l’intérêt de la Nation et le renouveau de notre pays.







Salihou KEITA

Secrétaire Général Agence Nationale Pour la Promotion de l’Emploi des jeunes (ANPEJ)

