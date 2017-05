Sénégal-France : Mankeur Ndiaye préfère Emmanuel Macron à Marine Le Pen

Loin des caméras, Emmanuel Macron tisse progressivement des liens avec les autorités sénégalaises.

Le 23 avril, au soir du premier tour de la présidentielle française, le candidat d’En Marche ! avait fêté sa qualification pour le second round en réunissant son équipe de campagne et ses soutiens à La Rotonde, une célèbre brasserie parisienne.

Parmi les personnalités venues le saluer, Mankeur Ndiaye, ministre sénégalais des Affaires étrangères, qui s’est brièvement entretenu avec lui et son épouse Brigitte.

Mi-avril, le même Mankeur Ndiaye avait reçu à Dakar le sénateur français Jean-Baptiste Lemoyne, membre du comité politique d’En Marche ! et premier sénateur apparenté Les Républicains à avoir rallié Macron.

« Nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui se passe en France, glisse un proche du président Macky Sall. Et nous souhaitons évidemment qu’Emmanuel Macron soit le prochain président, plutôt que Marine Le Pen… »



Source Jeuneafrique



