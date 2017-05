Sénégal, Gambie, Cap vert et Guinée Bissau: Emmanuel Macron a écrasé Marie Le Pen avec 86,81% des voix

Les résultats de la Présidentielle française de 2017 dans la circonscription du Sénégal, de la Gambie, du Cap vert et de la Guinée Bissau ont révélé que l’Afrique était plutôt du côté d’Emmanuel Macron que de celui de Marine Le Pen.



En effet, Emmanuel Macron arrive largement en tête avec 86,81% des voix contre 13,18% pour Marie Le Pen.



Le taux de participation est de 39,01% contre 39,6% au 1er tour et 43% au second tour de 2012.