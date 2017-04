Sénégal – Guinée-Bissau : le géant pétrolier chinois CNOOC débarque dans un contexte d’incertitude juridique Le plus grand groupe de production et d'exploration pétrolière de Chine devient opérateur d'un bloc à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau.

Le géant chinois, déjà présent en Ouganda, au Ghana et au Nigeria, fait son entrée au Sénégal et en Guinée-Bissau.

L’arrivée de CNOOC intervient après la découverte de gisements pétroliers et gaziers au large des côtes du Sénégal, qui ont déjà attiré d’autres leaders mondiaux, comme le britannique BP.

Mais la prise de participation de CNOOC dans un permis situé à la frontière de ces deux pays se fait dans un contexte d'incertitude juridique sur cette zone.



Contrairement à Woodside, CNOOC fait le pari de l'offshore sénégalo-bissau-guinéen Le numéro un chinois de la production et de l'exploration pétrolière devient opérateur d'un bloc à cheval sur la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau.

Alors que Cairn Energy, associé à ConocoPhillips, Far Ltd et Petrosen, a annoncé une huitième découverte d’hydrocarbures dans les eaux sénégalaises le 27 mars, voici qu’une nouvelle major pétrolière se positionne dans la zone, au sud des blocs de Cairn et dans la continuité du système pétrolifère (Play Fairway). Ce système s’étend tout le long de la côte ouest-africaine, en partant de la Mauritanie, où Kosmos Energy a également réalisé plusieurs découvertes, jusqu’à la Guinée-Bissau.

C’est avec la junior britannique Impact Oil & Gas Ltd, plus précisément avec sa filiale Impact Oil & Gas AGC Ltd, que CNOOC UK Ltd, une structure qui dépend du groupe chinois, a signé un accord d’amodiation lui octroyant une participation de 65% dans le contrat de partage de production dans le bloc AGC Profond. AGC désigne l’Agence de gestion et de coopération entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Ce permis est en effet situé dans le zone de développement commune établie entre le Sénégal et la Guinée-Bissau et opérée conjointement par les deux pays.

Détenteur d’AGC Profond depuis octobre 2014 (pour une durée de trois ans), Impact Oil & Gas y a pour l’instant acquis des données sismiques 2D et 3D pour analyse. Le bloc était précédemment détenu par Ophir Energy plc qui y avait foré le puits Kora-1 au nord du permis en 2011, sans succès.

Au début de l’année, Woodside Energy (Senegal) Pty Ltd s’était positionné sur un accord de farm-out avec Impact sur 65% d’AGC Profond, mais le deal a été abandonné début février.

Selon les informations de Jeune Afrique Business+, le traité qui régit la coopération dans la zone entre les deux pays a en effet expiré l’année dernière; une extension de neuf mois a été établie le temps d’établir un nouvel accord, « en principe plus tard dans le courant de cette année », selon Mike Doherty, executive chairman d’Impact joint par téléphone. Mais Woodside n’a pas souhaité endosser ce risque politique, d’où sa décision de se retirer.

CNOOC, qui multiplie les approches ces jours-ci dans la zone auprès de sociétés comme FAR Ltd ou encore Rhino Energy toujours selon Jeune Afrique Business+, n’a pas été découragé par le risque de non-renouvellement du traité.

Au bureau de St Albans (GB) de Nexen Petroleum Uk Ltd, une filiale à part entière de CNOOC, c’est le manager en charge de l’exploration Afrique de l’Ouest Martin Jakubowski, qui est la tête chercheuse de CNOOC et qui a sollicité Impact.

Impact Oil & Gas compte dans son équipe un ancien de Woodside et d’Ophir, James Berwick, actuel directeur commercial.

Dans la nouvelle configuration, Impact conserve un intérêt de 20% dans le bloc et le sénégalais Enterprise AGC S.A. 15%. « CNOOC s’est engagé à forer un puits d’exploration sur le permis », nous a encore précisé Mike Doherty.

Cet accord permet à CNOOC, déjà présent avec Hess et ExxonMobil au Ghana, de se renforcer en Afrique de l’Ouest. En 2016, CNOOC a en outre réalisé une découverte au Nigeria (Owowo West).

Cette année, la compagnie chinoise prévoit de produire entre 450 et 460 millions barils d’équivalent pétrole (476 millions de barils en 2016, pour un bénéfice net de 87 millions d’euros), dont 36% à l’étranger, et le reste en Chine.

Outre l’Afrique, CNOOC est aussi présent au Canada, en Amérique du Sud, dans le Golfe du Mexique, etc.







