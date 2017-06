Sénégal-Guinée Equatoriale: Keïta Diao Baldé déclaré forfait

Les "Lions" du Sénégal qui croisent le fer d’abord avec l’Ouganda en amical et ensuite avec la Guinée équatoriale, pour le compte de l’acte 1 des éliminatoires de la Can 2019, risquent de descendre sur le terrain sans Keïta Diao Baldé.



Le sociétaire de la Lazio Rome souffrirait d’une blessure au genou. Si aucune communication n’a été faite pour l’instant par le staff technique des "Lions", la Fédération a toutefois confirmé, avoir reçu un document médical du médecin de la Lazio qui confirme l’indisponibilité d’une dizaine de jours du jour.



«Le Jeudi 25 mai dernier, le joueur Keïta Diao Baldé a été victime d’une blessure au niveau du genou. Il souffre d’un traumatisme de la partie gauche dudit genou. A l’issue du diagnostic, il a été révélé qu’il souffre d’une ré-inflammation de la chondropathie. Une maladie que le joueur a déjà connue par le passé », rappelle Fabio Rodia, le médecin de la Lazio.



Par conséquent, le médecin italien recommande que le joueur observe un repos médical d’une dizaine de jours pour recevoir une thérapie physique et médicale dans une clinique.



Keïta Diao Baldé a été touché à l’entrainement après la rencontre de la 37e journée perdue au stade Olimpico contre l’Inter Milan (1-3).