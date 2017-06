Sénégal/Guinée équatoriale : « La victoire est impérative » (Aliou Cissé)

L’équipe nationale de football du Sénégal effectue ce soir (21h) au stade Léopold Sédar Senghor, sa première sortie dans la phase des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Cette rencontre face à "Nzalang nacional" est un match que le sélectionneur des Lions prend très au sérieux.



Pour Aliou Cissé, l’objectif n’est rien d’autre que la qualification à ces prochaines joutes au Cameroun.

« Quand on joue avec l’équipe nationale du Sénégal, la victoire est impérative et tous les matchs sont importants », précise-t-il.



Le sélectionneur des "Lions" estime que ses poulains ont suffisamment de ressources pour vaincre le "Nzalang Nacional".



Les "Lions" de la Téranga partagent le groupe A avec le Madagascar et le Soudan qui d’ailleurs ont disputé hier leur premier match soldée sur une victoire des Malgaches (3-1) en terre soudanaise.



La Tribune