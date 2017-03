Sénégal: Hausse des dépenses alimentaires pour 76% des ménages au 4ème trimestre 2016 (EPCM)

Une hausse des dépenses alimentaires pour 76% des ménages a été notée au Sénégal, au 4ème trimestre de l’année dernière, selon une Enquête de Perception de la Conjoncture par les Ménages (EPCM) réalisée par la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) et dont APA a eu copie ce lundi.



En revanche seul 17,8% d’entre eux ont avancé une stabilité de leurs dépenses là où 6,2% ont constaté une baisse.

Concernant les dépenses d’électricité, 52,5 % des ménages ont ressenti une hausse entre leurs deux dernières factures contre 37,6% d’enquêtés qui ont constaté une stabilité.



Seuls 9,9% des interrogés ont annoncé une baisse de leur dépenses d’électricité.



Par ailleurs, les dépenses de santé, de scolarité et de transport sont restées stables, entre les deux derniers trimestres de 2016, pour respectivement 54,9 %, 71,9% et 51,6% des ménages