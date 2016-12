Sénégal / Israël : même pas peur !

L’annonce des représailles par Israël à l’encontre du Sénégal à la suite du vote de la résolution 2334 de l’ONU sur l'arrêt des implantations israéliennes en Cisjordanie, a provoqué une véritable montée de la fièvre patriotique au pays de la Téranga.



Dans leur ensemble, les sénégalais font bloc derrière la décision de leur gouvernement et font fi des menaces israéliennes sur une éventuelle rupture des relations diplomatiques entre les deux pays.



Les Sénégalais s'en fichent pas mal des menaces de représailles annoncées par le gouvernement d'Israël à l'encontre du Sénégal qui a parrainé puis voté la résolution 2334 de l'ONU sur l'arrêt des implantations israéliennes en Cisjordanie.



La résolution, adoptée vendredi dernier par le Conseil de sécurité par 14 voix pour et une abstention des USA, a provoqué une vigoureuse réaction de l'Etat hébreux particulièrement contre le Sénégal et la Nouvelle Zélande, deux pays membres non permanent de l'organe de l'ONU.



Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, a ainsi ordonné, dès samedi, le rappel immédiat de son ambassadeur en poste à Dakar pour « consultations » et parallèlement, Tel Aviv a décidé d'une série de mesures de représailles contre le Sénégal.



Il s'agit notamment de l'annulation de certaines visites officielles de responsables sénégalais en Israël, la suspension de tous les programmes d'aide au Sénégal et l'annulation des visites dans le pays, de l'ambassadeur du Sénégal qui réside au Caire.



Soutien unanime



La décision des autorités sénégalaises a provoqué une montée de la fièvre patriotique au Sénégal surtout à la suite des menaces israéliennes. A l'unanimité presque, les citoyens, acteurs politiques, leaders religieux et intellectuels du pays, se sont rangés derrière la démarche sénégalaise.



« En adoptant cette posture courageuse, le Sénégal honore l'Afrique, la Oumah islamique et le monde » a par exemple estimé l'ancien ministre sénégalais des Affaires religieuses Mamadou Bamba Ndiaye pour qui le geste du Sénégal au Conseil de Sécurité de l'ONU rappelle « le rôle pionnier que les Africains ont souvent joué à travers l'histoire ».



Dans une lettre ouverte relayée par plusieurs médias sénégalais, le président du Mouvement pour une Afrique Debout, n'a pas manqué d'ajouter que « les velléités de menaces que l'on prête à Israël, vis-à-vis du Sénégal, ne nous ébranlent pas » estimant même qu'un pays « qui viole impunément le droit international, foule aux pieds les résolutions des Nations Unies, ne mérite pas d'avoir une ambassade, dans un pays de droit et justice, comme le Sénégal ».



Même son de cloche chez l'ancienne ministre de la justice et ex-premier ministre du Sénégal, Aminata Touré pour qui « l'Etat hébreux qui se croit depuis si longtemps au dessus des lois internationales doit bien comprendre que le Sénégal ne l'a pas attendu pour résolument s'engager dans la voie de son émergence et ne saurait être impressionné par les états d'âme de Netanyahou ».



"L'intelligence diplomatique aurait suggéré dans l'optique du dialogue des religions qu'Israël essaye de maintenir de bonnes relations avec notre pays connu pour son Islam de tolérance. Tant pis pour lui, tant pis de n'avoir pas compris que nous sommes un pays ouvert, pas grand, pas riche mais qui ne se laisse pas marcher sur les pieds". Aminata Traoré, ancienne premier ministre et Haute Représentante du président Macky Sall



Sur les réseaux sociaux également et dans les différentes tribunes, les sénégalais n'y vont pas de main morte pour soutenir leur gouvernement et surtout faire preuve de leur défiance à l'égard d'Israël. Le mouvement de soutien va au delà même du pays puisque plusieurs gouvernements, surtout des pays musulmans, ont tenu à apporter leur soutien à l'Etat sénégalais.



L'Iran a été ainsi l'un des premiers pays à apporter son soutien à Dakar à travers son ambassadeur au Sénégal. « Je félicite la position courageuse du Sénégal en faveur de la Palestine contre l'occupation d'Israël. C'est une décision très importante pour toute la Ouma Islamique » a ainsi déclaré sur une télévision privée locale, Einollah Ghafahghavy, avant de rappeler que la position du Sénégal date de 1979 même si « c'est la première fois qu'on obtient une condamnation unanime contre l'occupation d'Israël ».



Même le traditionnel message de noël du pape François, appelant de nouveau à l'ouverture d'une nouvelle page de paix entre palestiniens et israéliens a été interprété comme un soutien à la position sénégalaise par la presse du pays.



Des sources non officielles ont également fait cas de la décision de certains pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, les Emirats arabes Unis et le Koweit, de doubler leur aide en faveur du Sénégal pour compenser la contribution israélienne qui reste assez marginal selon plusieurs experts sénégalais.



Le gouvernement sénégalais assume sans surenchérir



Il convient de rappeler que la résolution a été initialement proposée par l'Egypte avant que le pays ne se rétracte. Le texte fut finalement présenté par la Nouvelle-Zélande, le Sénégal, la Malaisie et le Venezuela. Les deux derniers pays n'entretenant pas de relations diplomatiques avec l'Etat hébreux, c'est donc vers le Sénégal et la Nouvelle-Zélande que se concentre l'ire du gouvernement israélien qui a déjà fait part de son intention de ne pas se conformer à cette décision de l'ONU.

Samedi dernier, le gouvernement sénégalais a tenu à défendre sa position à travers son porte-parole. « Le Sénégal a tenu à être conforme à sa vision de la diplomatie car depuis 1975, notre préside le comité de l'ONU pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Ce n'est pas parce que le Sénégal soutient le peuple palestinien qu'il est contre Israël » a déclaré sur la télévision publique.



Le gouvernement sénégalais n'entend toutefois pas entrer dans une surenchère diplomatique avec Israël et selon le ministre sénégalais, le gouvernement donnera suite aux décisions prises par l'Etat hébreux, « quand il sera officiellement saisi d'une telle décision ».



Réchauffement diplomatique suspendu



Il convient de rappeler que ces germes de crise diplomatique entre Dakar et Tel Aviv, interviennent au moment où le Sénégal et Israël sont en train de vouloir réchauffer leurs relations bilatérales. L'envoyé spécial pour l'Afrique du ministère israélien des Affaires étrangères, Gideon Behar, était d'ailleurs en visite de plusieurs jours à Dakar, quelques jours avant le vote de la résolution de l'ONU.



Avec les autorités sénégalaises, le diplomate israélien avait souligné avoir discuté des voies et moyens permettant de relancer et d'améliorer la coopération entre Israël et le Sénégal.

« Nos deux pays entretiennent des relations amicales, avec beaucoup d'activités et nous désirons rehausser le niveau de nos relations » a-t-il confié à l'agence de presse sénégalaise. « Nous sommes prêts à partager notre expérience, notre savoir-faire dans ce domaine avec le Sénégal et l'Afrique en général.



Nous avons deux centres d'innovation en Afrique, au Cameroun et au Rwanda et pourquoi pas un troisième au Sénégal » a ajouté celui qui a également été ambassadeur d'Israël au Sénégal de 2006 à 2011.



Avec le nouveau contexte dans lequel évoluent désormais les relations diplomatiques entre les deux pays, nul doute que cette volonté commune de dynamiser la coopération entre les deux pays va prendre un coup de froid. C'est en 1995 que le Sénégal et Israël ont décidé de rétablir leurs relations diplomatiques.



Par Aboubacar Yacouba Barma