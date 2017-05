Sénégal : L’ancien ministre de l’Energie sur le point de publier un livre

L’ancien ministre sénégalais de l’Energie, Thierno Alassane Sall, qui avait refusé de signer le contrat avec Total, va bientôt sortir un livre retraçant son engagement politique auprès de Macky, son passage à l'ARTP, au ministère des Transports et de l’Energie, a appris Afrique midi de source informée.

La même source indique l’ancien ministre de l’Energie ne compte plus faire de la politique, car il estime que l’éthique, la morale et les valeurs de patriotisme qu’il entend défendre, ont déserté l’arène politique sénégalaise.

L’ancien ministre de l’Energie qui fait partie des meilleures plumes du Sénégal risque secouer le régime de Macky Sall. Reste à savoir, s’il va s’inscrire dans la posture de Abdoulatif Coulibaly sous le régime de Abdoulaye Wade.

Le journaliste Abdoulatif Coulibaly avait donné du fil à retordre au régime libéral en dénonçant à travers ses publications les scandales de la gouvernance Wade.

Thierno Alassane va-t-il prendre le relais autrement pour décrire à son tour le népotisme, le clientélisme et le gré à gré sous l’ère Macky Sall.

Le ministre avait refusé de signer le contrat entre le gouvernement et la société française Total dans le cadre de l’exploration et de l’exploitation des ressources pétrolières du Sénégal. Le gouvernement avait annoncé son limogeage alors que d’autres parlaient d’une démission.

Le département de l’Energie est depuis lors confié au Premier ministre.

Mamadou LY-afriquemidi.com

