Sénégal : L’arachide, une filière dépassée ?

Autrefois l’une des principales filières d’exportation du Sénégal (10 % des recettes), l’arachide a beaucoup reculé depuis quelques années, jusqu’à se faire dépasser par le secteur de l’horticulture. Selon les données officielles, elle a généré en 2014 un chiffre d’affaires de 49,7 milliards de F CFA (environ 75,8 millions d’euros) quand les fruits et légumes ont affiché des revenus supérieurs – environ 2 milliards de F CFA de plus.



« Il faut réorganiser la filière arachide et réfléchir par exemple à une intégration verticale [présence sur toute la chaîne] de certains acteurs comme Suneor », suggérait il y a quelques mois Philip English, économiste de la Banque mondiale basé à Dakar. Depuis le début de cette année, l’huilier français Avril, ex-Sofiprotéol, tente de se rapprocher d’Advens, l’actionnaire majoritaire de Suneor, pour tenter de redonner une nouvelle vie à l’arachide. En travaillant de l’amont vers l’aval.



