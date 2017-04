Sénégal: Le déficit commercial recule de 71, 5 milliards de FCFA en février (DPEE)

"Cette situation reflète la hausse des exportations (+18,3 milliards) conjuguée à une baisse des importations de biens (-60,5 milliards), en variation mensuelle", explique la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).



En raison de cette évolution, relève la DPEE qui publie son point mensuel de conjoncture pour le mois de février 2017, le taux de couverture des importations par les exportations "s’est établi à 67,0% contre 46,0% un mois auparavant". Ce taux enregistre ainsi "une hausse de 21 points de pourcentage".



La DPEE précise que "les exportations de biens sont évaluées à 144,7 milliards au mois de février 2017 contre 126,4 milliards le mois précédent, soit une hausse de 14,4% (+18,3 milliards)".



Elle impute principalement cette performance à l’or brut (+8,4 milliards) "et, dans une moindre mesure, aux engrais minéraux et chimiques (+0,9 milliard)".





Aps