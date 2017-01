Sénégal: Le permis à points sera mis en œuvre avant 2018 (Ministre)

Le permis à points sera mis en œuvre au Sénégal avant la fin de cette année a indiqué, vendredi à Kaffrine, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Elimane Kane. "Nous allons mettre en œuvre le permis à points avant la fin de cette année parce que le marché a été attribué et de ce point de vue, il n’y a aucun problème" a-t-il dit.



Le ministre était en visite aux villages des familles éplorées par l’accident de circulation ayant impliqué jeudi un camion-citerne et un mini-car de transport en commun, près du village de Mbadianène (Malène Hodar).

"Le permis à points est un élément dissuasif très important. Dans tous les pays où le permis à points est mis en œuvre, le nombre d’accidents s’est réduit de 50%", a fait valoir le ministre, soutenant que le gouvernement travaille aussi à réglementer les transports interurbains."

"Nous n’allons plus permettre aujourd’hui aux transporteurs de quitter à une certaine heure pour aller vers des destinations très éloignées. La nuit est un facteur réducteur de visibilité", a-t-il soutenu.



"(…) Nous allons travailler sur cette réglementation des heures au niveau des gares routières’’, a-t-il poursuivi, soulignant que "si un accident se passe la nuit, ce sera difficile de porter secours à des gens qui sont loin des zones hospitalières".

"Il faudrait que le contrôle de passagers se fasse dans les gares routières", a-t-il conclu.

source: APS