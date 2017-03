Sénégal: Les avocats du maire de Dakar demandent sa mise en liberté provisoire

Les avocats du maire de Dakar, Khalifa Sall, inculpé et écroué dans la nuit du 7 au 8 mars pour « détournement de fonds publics », ont déposé une demande de liberté provisoire de leur client qui a de nouveau été entendu jeudi 23 mars, a affirmé l’un d’eux.



Khalifa Sall, maire de la capitale sénégalaise depuis 2009 et probable candidat à l’élection présidentielle de 2019 contre le chef de l’Etat Macky Sall, doit répondre de dépenses « non justifiées » de plus de 2,7 millions d’euros prélevés, selon la justice, dans les caisses de sa mairie.



lemonde