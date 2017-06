Sénégal/Ouganda (0-0) : Réaction d’Aliou Cissé en conférence de presse d’après match

Les "Lions" du Sénégal calent sur l’Ouganda en match amical ce lundi 05 Juin 2017 au Stade Léopold Sédar Senghor. Un score nul et vierge au coup de sifflet final. Malgré ce résultat « pas très convaincant », le coach se dit satisfait de ses joueurs dans l’ensemble lors de la conférence de presse d’après match. Aliou Cissé s’est aussi prononcé sur la tournure du match. Il affirme que l’Ouganda a fermé le jeu durant tout le match et que malgré de vaines tentatives, ses poulains n’ont pas pu marquer de but. « Nos attaquants ont tout fait pour percer la défense adverse, mais le bloc défensif était vigilant », explique l’ancien capitaine des "Lions" de 2002.

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juin 2017 à 23:14 | | 0 commentaire(s)|