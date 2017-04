Sénégal-Portugal : Le président Macky Sall invite le secteur privé des deux pays à explorer les opportunités du PSE

Dans une déclaration conjointe avec son homologue Portugais Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa qui entame une visite de deux jours au Sénégal à partir de ce mercredi 12 avril, le président Macky Sall a invité le secteur privé des deux pays à explorer toutes les opportunités qu’offre le PSE dans sa dimension partenariat public-privé (PPP).



Le Chef de l’Etat a, dans sa déclaration, magnifié les relations séculaires qu’entretiennent le Sénégal et le Portugal en matière des relations diplomatiques. En effet cette relation s’est illustrée par la visite officielle du président Macky Sall en Portugal en septembre 2015. Et cette visite d’Etat du président Portugais Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, au Sénégal témoigne pour le chef de l’Etat, d’une volonté commune forte de consolider et d’élargir les relations d’amitié et de coopération qui unissent de longue date les deux pays.



A ce titre, la présence des entreprises portugaises au Sénégal notamment dans le domaine des infrastructures, de la construction, de la marine marchande, etc est un bel exemple de réussite de la coopération entre ces deux pays.



Se félicitant du fait qu’au Sénégal la langue portugaise ait droit de cité puis qu’elle est enseignée du cycle moyen à l’Université, le chef de l’Etat a rappelé que le Sénégal est membre observateur de la communauté des pays de langue portugaise depuis 2008.



Ainsi, dit-il, "nous voulons faire plus et mieux en tirant avantage de nos affinités linguistiques et de notre voisinage pour densifier les relations en matière de commerce, d’investissement et de partenariat pour la réalisation de projets d’intérêt commun. Sous ce rapport, un cadre de coopération a été développé pendant ces dernières années par la signature de plusieurs conventions dans la lutte contre l’évasion fiscale et dans le domaine des impôts sur les revenus".



Landing DIEDHIOU, Leral.net