Sénégal : Seedstars identifie ‘’les meilleurs entrepreneurs en phase de démarrage’’

Mercredi 20 Septembre 2017

Seedstars organise vendredi, 22 septembre 2017, à Dakar, au Pullman Teranga de 16h à 20h30, une rencontre visant à ‘’identifier les meilleurs entrepreneurs en phase de démarrage’’, a appris Afrique Midi.

L’objectif est de ‘’leur donner l’opportunité de gagner jusqu’à 1 000 000 USD et de profiter d’un réseau mondial d’investisseurs et de mentors du monde entier’’, expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Seedstars est présentée comme une organisation mondiale ayant pour mission ‘’d’impacter la vie des gens dans les pays émergents grâce à la technologie et à l’entrepreneuriat’’. Seedstars World, la compétition mondiale de startups, se rend dans plus de 75 pays.



Source afriquemidi.com



