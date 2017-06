Sénégal: la centrale solaire de Santhiou Mékhé, prête à injecter ses 30 MW dans le réseau

Agence Ecofin) - La centrale solaire de Santhiou Mékhé au Sénégal est entrée en service. Le président Macky Sall (photo) a, en effet, procédé hier à l’inauguration de l’infrastructure considérée comme la plus grande de l’Afrique de l’Ouest.



Construite dans la région semi-désertique de Santhiou Mékhé, elle a une capacité de 30 MW et a été mis en place par le Français Solairedirect, branche solaire d’Engie.



L’énergie que produira la centrale sera cédée à la SENELEC, la compagnie sénégalaise en charge de la fourniture électrique dans le cadre d’un contrat de rachat d’électricité d’une durée de 25 ans.

La réalisation de cette centrale a été possible grâce au partenariat public-privé noué entre la PROPARCO, la filiale de l’Agence française de développement et le Fonds souverain d’investissement stratégique (FONSIS).

La construction de cette centrale entre dans le cadre de la politique énergétique du Sénégal, qui prévoit de porter à 20%, la part des énergies renouvelables, dans son mix énergétique au cours de l’année 2017.



Gwladys Johnson



