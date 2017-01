Sénégal: la population attend la baisse du prix de l’électricité promise par Macky Sall. Une baisse de 10% sur les factures d'électricité des Sénégalais d'ici les deux prochains mois, c'est une promesse de Macky Sall, le président du Sénégal, lors de son traditionnel discours du 31 décembre. Une mesure populaire dans un pays où il y a encore des coupures d'électricité et où les consommateurs se plaignent du montant élevé de leurs factures. A Dakar, les gens sont bien sûr contents de cette annonce, mais tous attendent de voir si ces paroles se traduiront en acte.

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Janvier 2017 à 12:04 | | 0 commentaire(s)|

Les Populations apprécient à sa juste mesure la Promesse de baisse du prix de l'électricité. Moussé Badji est menuisier métallique. L'électricité représente une grosse part de son budget aussi veut-il croire à cette baisse annoncée des factures : « J’espère qu’il va respecter ses engagements, vraiment, ça va nous arranger. Ici l’électricité ça coûte cher. excessivement cher, tu paies l’électricité, sans compter les dépenses à la maison, le loyer. Vraiment, tout est difficile ».

Un peu plus loin, fumant une cigarette et buvant son café du matin, un vieux monsieur est sceptique : « Si on baisse l’électricité il ne faudrait pas que cela soit juste pour un mois, deux mois et puis c’est fini. On a vu au niveau du loyer. Le loyer, c’était pareil. Il a dit qu’on va baisser le loyer, mais ça a été fait partiellement pour certaines personnes. Mais dans la quasi-totalité, ce n’est pas ça. C’est tout à fait politique. On a besoin de choses concrètes, palpables mais pas des discours ».

A Ouakam, une commune de Dakar, pendant longtemps, les coupures de courant y étaient longues et fréquentes. Depuis l'élection de Macky Sall, les choses se sont arrangées disent les habitants. Mais leurs factures restent trop élevées, raconte aussi cette mère de famille : « Vraiment cher. En deux mois, tu paies des factures élevées. Ça varie entre 50 000 et 40 000 francs CFA. On est obligé de diminuer beaucoup de choses. Par exemple, même s’il fait chaud, tu ne peux pas allumer à long terme. Les lumières on ne peut pas les garder toute la nuit. C’est très, très cher ».

Sur l'électricité, le chef de l'Etat a donné deux chiffres lors de son discours : de 912 heures en 2011, le temps moyen annuel de coupure est passé à 73 heures en 2016.

Rfi Afrique.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook