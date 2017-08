Sénégal: nouvelle découverte de gisements offshore au nord de Sangomar

La société Far Limited (ASX :FAR) annonce avoir fait une nouvelle découverte de pétrole au large du Sénégal, dans le puits d’exploration SNE au nord de Sangomar, a appris l’APS.



Dans un communiqué repris dans l’édition du jour du quotidien Le Soleil, la société dit avoir trouvé "des gisements dans trois endroits différents" et qu’"un quatrième pourrait bien être identifié".



"Ces sites comprennent une colonne de pétrole et de gaz de haute qualité dans le champs pétrolier SNE", rapporte la source.



Qui ajoute que "des échantillons de pétrole, d’eau et de gaz plus consistants ont été retrouvés à la surface au moment où des travaux sont en cours en vue de déterminer l’étendue des réserves d’hydrocarbures".



Par ailleurs, le document fait savoir que "des travaux supplémentaires sont entrepris pour établir la commercialité potentielle de cette découverte et pour intégrer les résultats aux données collectées à ce jour".



"La découverte avec le puits SNE North-1 atteste une fois de plus la qualité du système générateur de pétrole et de gaz dans nos licences offshores au Sénégal et, est un autre résultat significatif", a commenté Mme Cath Norman, Directeur général de FAR.



La junior d’exploitation FAR est en joint-venture sur les trois blocs Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Deep avec une licence couvrant environ 7 500 km2. Elle y détient 15% à coté de l’opérateur britanique Cairn Energy Plc (40%), Woodside (35%) et Petrosen (10%), a renseigné le journal.



APS