Senelec réalise des travaux pour renforcer la fourniture d’énergie électrique des entreprises ICS et SDE Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Janvier 2017 à 11:54 commentaire(s)|

Senelec réalise des travaux pour renforcer la fourniture d’énergie électrique des entreprises ICS et SDE



Senelec informe sa clientèle qu’elle va procéder à des travaux de renforcement du poste 90kV de Tobène, le samedi 7 janvier 2017 à partir 08 heures.



La réalisation de ces travaux va garantir une souplesse d’exploitation du poste qui permettra de sécuriser l’alimentation électrique des entreprises concernées telles que ICS, SDE, etc, et par conséquent de contribuer à l’amélioration de la fourniture de l’eau.



Ainsi, la fourniture d’énergie électrique connaitra quelques perturbations pour les clients installés entre Tobène et Mekhé.



Le service sera rétabli à la fin des travaux prévue au plus tard à 18 heures.



Senelec présente ses excuses aux clients impactés par ces travaux destinés à améliorer la qualité de service.



Pour toutes informations, veuillez contacter le centre d’Appel de Senelec au 33 867 66 66.





La Cellule de Communication Externe et Marketing



Fait à Dakar, le 6 janvier 2017

Accueil Envoyer à un ami Partager