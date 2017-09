Senhuile : les travailleurs en colère bloquent les machines Les machines ont arrêté de tourner à Senhuile, installée dans la région de Saint-Louis. Les salariés ont observé un arrêt de travail pour réclamer des salaires, les cotisations à l’IPRES et à la Caisse de sécurité sociale.

Tout a commencé hier. Les travailleurs de Senhuile ont motivé leur mot d’ordre de grève par les retards de salaire, l’absence de cotisation à l’IPRES et à la caisse de sécurité sociale qui sont devenus récurrents depuis des mois. Les travailleurs le calvaire qui précisent que cette situation se vit depuis le « départ » des Italiens de la direction, menacent de descendre dans la rue et de bloquer les entrées et sorties de l’usine.

A en croire la Rfm, la société d’agro-bisness avait une vocation, au départ, de cultiver et d’exporter sa production. Toutefois, son objectif s’est évanoui puisque Senhuile aura par la suite des déboires avec les éleveurs de la zone qui sont toujours opposés à son implantation. Ils se sont regroupés en « Collectif pour la défense des terres du Djael ».

La société sous pression financière a eu, également, des problèmes avec la Douane sénégalaise qui avait décelé de la fraude et l’a contrainte à payer des centaines de millions de francs au Trésor public. Toutefois, cela n’intéresse pas les travailleurs qui ne réclament que leurs droits.



