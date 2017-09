Séparation du Tourisme et des Transports aériens : Des acteurs relèvent un manque d'inspiration Le Président Macky Sall ne semble pas avoir été très inspiré en séparant le Tourisme des Transports aériens dans le nouveau gouvernement. Selon Mamadou Diallo, l’opérateur touristique et consultant en tourisme pense que les deux secteurs ne devraient pas être séparés.

« Les acteurs du Tourisme ont toujours appelé de tous leurs vœux à la fusion du département des transports aériens et du tourisme car il y a un fort lien entre ces deux activités. Si vous prenez un package touristique, vous avez dans la structure tarifaire ; de ce package tarifaire qui est proposé aux touristes pour venir au Sénégal plus de 50% sont représentés par le coût de l’aérien », a-t-il expliqué.



A l’en croire, les acteurs avaient pensé que « par souci d’efficacité, dans les prises de décision et même dans la partie opérationnelle, il était de bon aloi que le tourisme et le transport aérien soient fusionnés ».



« Ce qui avait été fait. Mais, voilà que lors du dernier remaniement, nous apprenons avec beaucoup de surprises, la déconnexion du Tourisme des transports aériens », regrette-t-il.

Et de soutenir qu’en attendant de connaitre les termes de le lettre de mission du ministre du Tourisme, les acteurs restent persuadés que « cette décision n’est pas bonne dans la mesure où il y a des projets assez structurants pour le Tourisme et importants également pour porter la croissance du secteur de l’industrie du tourisme, à savoir la création de la compagnie de Air Sénégal, l’ouverture de l’aéroport de Diass ».



Car, tous ces éléments combinés devraient permettre à un département fort comme le Tourisme et le transport aérien, d’être un département à fort potentiel de création d’emplois, porteur également de croissance.







