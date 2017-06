Serbie: Ana Brnabic, femme homosexuelle, devient Premier ministre

Le Président de la Serbie Aleksandar Vucic a nommé jeudi Ana Brnabic, une femme ouvertement homosexuelle, au poste de Premier ministre, une décision historique dans ce pays traditionaliste. «J'ai décidé de proposer au parlement Ana Brnabic au poste de Premier ministre. Elle possède les qualités personnelles et professionnelles pour exercer cette fonction», a déclaré M. Vucic à la presse.



Ana Brnabic, 41 ans, est entré en politique en août, à l'appel déjà d'Aleksandar Vucic à l'époque Premier ministre. Ana Brnabic, née à Belgrade et diplômée de l'université de Hull en Grande Bretagne, était, avant de rejoindre le gouvernement, la responsable d'une association mixte privée et publique appelée «Naled», établie en 2006 et qui œuvre à créer de meilleures conditions de développement économique en Serbie.







Violences lors des Gay Pride





Sa nomination au poste de Premier ministre est d'autant plus une surprise qu'en Serbie, les Gay Pride se tiennent sous haute protection policière. Dans le passé elles ont donné lieu à des heurts dans les rues de la capitale serbe, notamment lors du défilé de 2010, où les violences provoquées par des extrémistes hostiles à la Gay Pride avaient fait plus de 150 blessés, des policiers pour la plupart.



Toutefois, les deux dernières années, elles se sont déroulées dans le calme.



(L'essentiel/AFP