Serena Williams a invité Meghan Markle et le prince Harry à son mariage

L'actrice améri­caine Meghan Markle, petite amie du prince Harry, serait l'une des invi­tés très VIP du mariage de Serena Williams prévu courant 2017.



La céré­mo­nie devrait avoir lieu d’ici la fin de l’an­née, surement cet été, durant la trêve du circuit de tennis profes­sion­nel fémi­nin. Et la liste des invi­tés serait déjà prête à en croire une infor­ma­tion du Sun, confirmée par le journal britannique The Daily Mirror .



Serena Williams aurait en effet convié toute sa petite famille, ses proches dont sa grande copine Eva Longoria, mais aussi Meghan Markle et son petit ami,le prince Harry. Le nouveau couple très en vogue serait d’ailleurs ravi de pour­voir venir assis­ter à ce qui s’an­nonce être un grand jour dans la vie de la cham­pionne de tennis.

« Aucun carton d’in­vi­ta­tion n’a pour le moment été envoyé mais Serena a demandé à Meghan de réser­ver cette jour­née dans son emploi du temps, une date qui reste pour le moment secrète », peut-on lire.



