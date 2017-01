Serena Williams remporte l'US Open d'Australie face à sa soeur Venus ! Pour la neuvième fois, Serena Williams affrontait sa soeur Venus en finale d'un Grand Chelem. En remportant le match, Serena Williams récupère sa première place mondiale et s'offre un nouveau record

Ce samedi matin 28 janvier 2017 se tenait la finale de l'Open d'Australie. Pour la septième fois de sa carrière Serena Williams a remporté la compétition. Après un match d'1h21, la célèbre tenniswoman a arraché la victoire à sa grande soeur Venus.



À Melbourne (Australie), les deux illustres soeurs s'affrontaient pour la 28e fois et pour la neuvième fois en finale d'un Grand Chelem. Pour continuer dans les chiffres, Serena Williams décroche aujourd'hui son septième trophée à l'US Open d'Australie. Avec 23 victoires en Grand Chelem, la jeune femme de 35 ans devient à ce jour la plus grande joueuse de tennis de l'ère moderne.

Grâce à cette nouvelle victoire, celle qui joue également les mannequins lingerie récupère sa première place au classement mondiale au détriment de

l'Allemande Angélique Kerber.



Sous les yeux de son chéri et futur mari Alexis Ohanian, Serena Williams a soulevé sa coupe aux côtés de sa soeur Vénus, visiblement très contente pour sa petite soeur (elles ont seulement un an d'écart). Dimanche la finale masculine opposera Rafael Nadal et Roger Federer. Les deux hommes ne s'étaient pas rencontrés depuis la finale de Roland-Garros en 2011.



