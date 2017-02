Serge Malou, coordonnateur APR de la SICAP, "nous réclamerons la mise sans délai de la mairie de Dakar sous Délégation spéciale"

Pour le coordonnateur national du mouvement SMS (la Solution Macky Sall), " la convocation de Khalifa Sall, maire de la ville de Dakar, n'est que la suite logique d'un prinicipe pré-établi depuis 2012 par le Président Macky Sall. C'est le principe de la bonne gouvernance et de la reddition des comptes".



Pour lui, "après 8 ans à la mairie de Dakar, les inspecteurs ont tenu à remercier et à encourager le maire Khalifa Sall sur certains points et sur d'autres comme par exemple la caisse d'avance, ils ont relevé des malversations dans leurs rapports et ont demandé l'ouverture d'une information judiciaire conformément au code des finances publiques".



Au sujet du débat sur la tête de liste de Dakar aux prochaines élections législatives pour la coalition Benno Bokk Yaakar, le coordonnateur des cadres de l'APR à la SICAP vote pour Abdoulaye Makhtar Diop.. "Si nous voulons gagner Dakar, il nous faut un homme de consensus comme Abdoulaye Makhtar Diop qui est au-dessus des clivages et des tendances. Il y va de l'intérêt de tous les apéristes de Dakar. Le choix d'un leader Dakarois au détriment d'un autre pour diriger la liste de Benno Bokk Yaakaar conduira inéluctablement vers des votes-sanction. Et je demande au Président Macky Sall de bien étudier cette piste Abdoulaye Makhtar Diop à laquelle, j'adhère entièrement pour nous garantir une victoire aux législatives", avance Serge Malou.



source: walf quotidien