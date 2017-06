Sergine Khadim Mbacké se défoule sur Macky Sall, « le Président Sall n’a de respect pour personne » Les investitures pour les prochaines législatives font déjà des mécontents dans les rangs de l’Alliance pour la République (Apr). Le maire de Touba Abdou Lahat Ka ainsi que Serigne Khadim Mbacké et ses camarades sont absents des listes ; selon Serigne Khadim Mbacké, Macky Sall ne tient guère compte des suggestions faites par les membres de l’Apr.



Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Juin 2017 à 11:44 | | 0 commentaire(s)|

« Nous tenons à faire comprendre le président de la République Macky Sall que nous ne sommes pas du tout satisfaits des investitures au niveau de la région de Diourbel. Je parle au nom de mes camarades élus et responsables de l’Alliance pour la république (Apr) et des membres de notre coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) », a souligné hier Serigne Khadim Mbacké qui faisait face à la presse.



Selon le petit-fils de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, « tout le monde sait que l’estime que le khalife général des Mourides porte à Macky Sall est grande et combien de fois il le lui a montrée. Mais, Macky Sall ne nous a pas manifesté sa gratitude pour le travail et les efforts que nous avons déployés pour le soutenir. Nous sommes meurtris par le comportement de Macky Sall qui n’en est pas à son premier coup. C’est pourquoi nous n’allons pas jouer aux hypocrites. Nous n’allons pas nous taire et accepter que Macky Sall nous impose sa loi. Désormais, ce sera œil pour œil, dent pour dent ».



Profondément amer, Serigne Khadim Mbacké affirme que lui et ses camarades vont se croiser les bras et ne pas s’impliquer dans les élections du 30 juillet prochain. " Nous allons même pas nous mêler des élections législatives. Et de toute façon, nous allons les perdre. Par la faute du président Macky Sall qui n’a ni respect ni considération pour les gens, nous perdrons les Législatives. Macky Sall risque d’avoir un réveil brutal parce que les gens qu’il écoute, ne lui racontent que des contrevérités auxquelles il croit pour faire ce qu’il veut et prendre des décisions à sa guise. Ni Macky Sall ni ses ministres ne s’intéressent vraiment aux gens à la base".



Le Quotidien

