Sergio Ramos « Nous avons franchi une étape importante dans la qualification »

Le capitaine du Real Madrid s'est exprimé après la victoire (2-1) de son équipe face au Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des Champions. « Ce fut une étape importante de la qualification, mais il reste le match retour. Le Bayern Munich est un grand adversaire, il est l'un des favoris pour remporter la compétition. C'est un match qui reste ouvert et nous devons saluer le travail qu’a fait l'équipe aujourd'hui ».



« Lors de la première mi-temps, nous avons souffert, mais nous avons réussi à poser notre jeu. Dans la seconde, on a un peu plus de contrôle de balle et la maîtrise du jeu, nous avons généré beaucoup d'occasions. Certaines ont fini dans le but et nous sommes impatients de rejouer le match car nous avons un score confortable. Nous sommes heureux et satisfaits de cette victoire ici, ce qui est toujours très important », explique le capitaine de la "Maison blanche".



Supériorité sur le terrain

« Ce fut un moment où le Bayern a souffert plus. Avec un joueur de moins, c'est toujours plus facile de créer des espaces et des occasions. Nous avons insisté sur le côté et on aurait pu marquer d'autres buts, mais le travail de l'équipe est très bon. Nous devons féliciter le groupe et les fans pour leur soutien », a souligné l’homme de dernières minutes.



Pour sa part, l’entraîneur du Réal Madrid, Zinedine Zidane soutient: « on avait envie de gagner ce soir ici, en terre allemande, on l’a fait, c’est plutôt mérité. On aurait préféré marquer un but de plus car il y avait la place, mais le gardien en face … c’était un mur. On a gagné le premier match, il en reste un deuxième ».



Thierno Malick Ndiaye