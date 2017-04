Serie A: Babacar Khouma, double buteur face à l’Inter Milan

Babacar Khouma retrouve ses sensations depuis quelques matches. Titularisé pour la 10e fois de la saison, Babacar a participé à la victoire de la Fiorentina face à l’Inter de Milan (5-4).



En effet, le jeune attaquant sénégalais (24 ans), a inscrit les 4e et 5e but de son équipe, réduisant à néant les chances des Milanais qui voulaient revenir au score, menés à cet instant 3 buts à 2.



Même s’il n’a pas beaucoup joué cette saison (16 matches), Babacar Khouma ne rate pas une occasion pour montrer ses talents de buteur. Ce soir, il a isncrit ses 8e et 9e buts avec la Fiorentina.