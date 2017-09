Série de braquages, vols de bétail : un redoutable gang de malfaiteurs démantelé à Tambacounda Grande prouesse à l’actif des éléments de la gendarmerie de Tambacounda. Ce dimanche, lendemain de la Tabaski, ils ont réussi à mettre la main sur un redoutable gang d’agresseurs qui écumaient le Sénégal oriental, notamment les départements de Kedougou et Tamba.



Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Septembre 2017 à 23:07 | | 0 commentaire(s)|

Selon la Rfm dans son édition de 21H, plusieurs membres dont le chef de la bande Demba Ba, ont été mis hors d’état de nuire. Poursuivis pour association de malfaiteurs, braquages, vols de bétail à main armée et agressions, ils étaient recherchés depuis plusieurs mois.



Mais comme tout a une fin sur terre, ils ont été interpellés au moment où ils ne s’attendaient pas. Tous mis dans le même panier à salade, Demba Ba et tous ses compagnons d’infortune sont actuellement, en garde-à-vue au Commissariat urbain de ladite localité, en attendant leur défèrement de Tambacounda.







Actusen.com



