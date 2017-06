Série de dégâts après les premières pluies : Une dizaine de morts dont 6 à Matam, Macky dépêche Abdoulaye Daouda Diallo sur les lieux

Le début de l’hivernage s’annonce dramatique. En moins d’une semaine, une dizaine de personnes ont perdu la vie, à cause des effets néfastes de la pluie. Le pire a été noté dans la région de Matam, suite aux fortes pluies qui sont tombées à Oudalaye Ferlo, localité située à 50 Km de Ranerou Ferlo.



Là six personnes dont cinq d’une même famille y ont perdu la vie dans la nuit du lundi au mardi après l’effondrement de deux maisons. Il s’agit rapporte "L’Observateur" d’une vielle dame de 78 ans, ses trois fils de 5 ans et deux autres âgés de 9 et 10 ans.



A Kolda également, trois élèves d’une famille et leur ami sont morts par noyade dans une eau stagnante. Le drame est survenu vendredi dernier à Médina Koundara (département de Vélingara. A Touba, la foudre a tué un garçon de 12 et blessé un autre âgé de 9 ans.



Le drame est survenu au village de Boborel, une localité la périphérie de la cité religieuse. Les régions Louga, Diourbel et Ziguinchor ont également enregistré de fortes pluies lesquelles ont causé des inondations dans les quartiers.



Le Président de la République Macky Sall n'est pas resté insensible à la situation. Le chef de l'Etat a envoyé plusieurs autorités dont le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique dans les zones les plus touchées. Abdoulaye Daouda Diallo à la tête d’une délégation est attendu aujourd’hui à Oudalye Ferlo pour s’enquérir de la situation des sinistrés.