Série macabre à Kaolack: Un détenu se suicide, 4 personnes meurent par accident C'est un jeudi macabre qui a été vécu à Kaolack. En effet, un jeune détenu, âgé de 19 ans s'est donné la mort par pendaison à l'intérieur de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Kaolack. Quatre autres individus sont morts par accident sur la route de Kaffrine en plus d’une cinquantaine de blessés. Ces drames constituent le tableau noir des tragédies enregistrées dans le Saloum en 72 heures.

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Août 2017 à 12:17 | | 0 commentaire(s)|

La série macabre ne cesse de s'amplifier dans le Saloum, avec cette cascade de tragédies enregistrées dans la zone ces derniers temps. Alors que les populations ne se sont pas encore remises de leur consternation, suite au terrible accident de Ngathie Naoudé, concernant des étudiants de Sédhiou, deux autres drames sont survenus hier. L'un a eu lieu à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Kaolack et l'autre sur la route de Kaffrine.



En effet, Samba Sow, un jeune détenu, âgé de 19 ans, s'est donné la mort à la Maison d’arrêt et de correction (Mac). Il s'est pendu dans les toilettes réservées aux détenus au moyen d'une mince corde qui servait à attacher une moustiquaire. Le corps sans vie a été découvert par ses codétenus.



Samba Sow est originaire de Ida Mouride, dans le département de Kooungheul. Il était en détention préventive pour une affaire de meurtre. Il a été placé sous mandat de dépôt en 2016. Pour l'instant, les raisons de son suicide ne sont pas élucidées mais des sources nous soufflent qu'il ne cessait de se plaindre de n'avoir pas été entendu par le juge d'instruction. Ses deux demandes d'audience sont restées sans réponse.



Dans cette succession d'événements malheureux, un bus s'est renversé à hauteur de Keur Babou, à 5 Km de Kaffrine dans la nuit de mercredi à jeudi. Il y a eu 4 morts et une cinquantaine de blessés dont 1 dans un état grave.



De source digne de foi le véhicule immatriculé LG 41 59 qui roulait à vive allure a dérapé avant de se renverser sur le bas-côté. Le bus en provenance de Dakar, avait à bord des passagers qui se rendaient à une manifestation traditionnelle diola annuelle, (le boukout) à Mandégane dans le département de Bignona, en Casamance.



Ces deux malheurs viennent s'ajouter au tableau déjà sombre des séries de morts qui ont eu lieu en moins d'une semaine.



L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook