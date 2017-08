Serigne Assane Mbacké, Cheikh Bara Doli Mbacké, Cheikh Abdou Bara Doli devant les limiers pour confrontation

Serigne Assane Mbacké, Cheikh Bara Doli Mbacké et Abdou Bara Doli, arretés dans le cadre de la destruction de certains bureaux de vote à Touba, avant d’être libérés, ont été encore convoqués pour ce mardi matin, à 9 heures, au commissariat de Touba.



Après un premier face-à-face avec les enquêteurs, hier, le trio est de nouveau convoqué aujourd’hui, pour confrontation. Selon nos informations, un « témoin » est allé à la police pour les accuser d’avoir instrumentaliser des jeunes pour détruire les bureaux de vote et les bulletins dans le plus grand centre qu’est l’université de Baye Lahad.



Ce que réfute le trio ! Parce que, selon nos radars, le seul moment où les personnes se sont retrouvées dans un même lieu, c’est à Ngabou, quand ils s’expliquaient avec le sous-préfet sur les difficultés liées à l’organisation des élections. Sinon, à aucun moment, Serigne Assane Mbacké, Cheikh Bara Doli et Cheikh Abdou Bara Doli, ne se sont retrouvés ensemble.



La police voulait savoir (pendant le face-à-face d’hier), si Serigne Assane Mbacké etaéit l’auteur des déclarations qui ont eu lieu quelques heures avant les incident de dimanche dernier, s’il avait participé à la destruction ou encore si la foule en furie ce jour-là, avait agi sous ses ordres.







Les Echos