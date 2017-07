Serigne Assane Mbacké dément son ralliement à l'Apr: "Jamais, je ne soutiendrai Macky Sall; Aujourd'hui comme hier, je suis me suis engagé contre lui et son régime"

Depuis sa rencontre avec le député Moustapha Cisse Lo, une vive polémique s’est installée autour de sa personne. Une certaine presse avait relayé que Serigne Assane Mbacke a rallié l’Apr et qu’il roule désormais, pour le Président Macky Sall.



Dans cet entretien exclusif, accordé à une équipe de Leral chez lui à Touba, le jeune marabout dément ces informations, même s’il confirme avoir rencontré son «ennemi juré » avec qui il s’est réconcilié sous la médiation d'un chef religieux, dont il n'a souhaité révéler le nom.



« Jamais, je ne soutiendrai Macky Sall. Aujourd'hui comme hier, je suis engagé dans un combat contre son régime", jure-t-il. Sur les Législatives du 30 juillet, il dit à qui veut l’entendre, qu’il va battre campagne pour la liste dirigée par Wade.



A ce propos, il met en garde les Mourides qui utilisent le nom du Khalife général des Mourides pour se donner un aura, une certaine crédibilité aux yeux de l’opinion.



